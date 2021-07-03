Есть проблема с приватизацией. Нечего продавать - эксперт

Сергей Фурса: "Банки не кредитуют компаний, связанных с производством угля. Ни один иностранный инвестор не купит Центрэнерго". Фото: Тарас Подолян

Приватизация государственных объектов за прозрачным законом является сигналом для инвесторов. Но в Украине уже нечего продавать. Очереди из иностранцев в Борисполе не будет.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Это приватизация за прозрачным законом. Кто дал наибольшую цену, тот и победил. И прежде всего борьба с коррупцией. Государственные компании являются ее центром. Также это сигнал инвесторам, что здесь их ждут. Потому что Украина не на их радарах. У нас был существенный приток инвестиций одного раза. После продажи Криворожстали. Первый и чуть ли не единственный честный и прозрачный аукцион за всю историю Украины. В Борисполе была очередь из инвесторов. Третье преимущество - это деньги", - говорит он.

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Большинство государственных объектов морально и физически устарели. Иностранные инвесторы их не купят, убежден Фурса.

"Есть проблема с приватизацией. Почти нечего продать. Яркий пример – Центр-енерго. Компания может приносить доход. Но этот уголь. Сейчас это харам (запрещено в исламе. - Gazeta.ua). Весь мир закрывается от угля. Никто не хочет, чтобы в офис пришла Грета Тунберґ (18 летняя шведская экологическая активистка, выступает за противодействие глобальному потеплению. - Gazeta.ua) и устроила демонстрацию. Банки не кредитуют компаний, связанных с производством угля. Ни один иностранный инвестор не купит Центрэнерго. А еще 2015-го "Газ де Франс" хотел иметь долю в компании.

И так с большинством государственных объектов. Они морально или физически устаревшие", - рассказал эксперт.

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В этом году состоится большая приватизация. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду. "257 парламентариев поддержали наш законопроект, который позволяет разблокировать прозрачные аукционы для большой приватизации. И это уже будет в этом году. Планируем привлечь в бюджет до 12 миллиардов гривен от продажи государственного имущества. Шмыгаль пообещал "честные и открытые аукционы". "Приглашаем инвесторов из-за рубежа, внутренних инвесторов", - заявил премьер. "Такие важные компании, как Нафтогаз, Энергоатом, Укрзализныця, Укрпочта, Укргидроэнерго и многие другие монополии останутся в собственности государства. Также это будут объекты культуры, спорта, лесного хозяйства и частично оборонного сектора", - рассказал Шмыгаль.