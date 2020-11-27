ЕС раскритиковал украинские тарифы на электроэнергию

ЕС предлагает Украине пересмотреть тарифы на электроэнергию. Фото: pixabay.com

Искусственно заниженные цены на электроэнергию для населения в Украине мешают развитию конкуренции и даже представляют угрозу для безопасной работы АЭС. К такому выводу пришел секретариат Энергетического сообщества Европейского союза.

"НКРЕКП должен был постепенно отказаться от перекрестного субсидирования между различными категориями потребителей к открытию оптового рынка 1 июля 2019 года. Цены для населения не покрывают расходы на поставку. Это мешает развитию конкуренции и может повлиять на безопасную работу электростанций, особенно на атомные станции", - говорится в годовом отчете Энергосообщества о текущей ситуации в Украине.

Несовершенная модель, по какой государственные компании "Гарантированный покупатель", "Энергоатом", "Укргидроэнерго" обязаны продавать электроэнергию по заниженной цене, несет угрозу для устойчивого существования украинского рынка.

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Тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 года. Они составляют 0,9 грн/кВт⋅ч в первые 100 кВт и 1,68 грн/кВт⋅ч в другой объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не покроет расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Новый исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко намекнул на повышение тарифа на электроэнергию для населения. Тариф изменят "с высокой вероятностью" в течение следующего года.