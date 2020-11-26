В Кабмине намекнули на подорожание электроэнергии

Нынешний тариф покрывает только транспортировку энергии, говорят в правительстве. Фото: pixabay.com

Новый исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко намекнул на повышение тарифа на электроэнергию для населения.

"На следующей неделе будет готово к принятию решение, которое будет предусматривать максимально сбалансированный и мягкий подход в части тарифе для быта", - цитирует чиновника LB.ua

Тариф изменят "с высокой вероятностью" в течение следующего года.

Нынешний тариф для населения покрывает только транспортировку энергии, а с декабря - не будет покрывать даже его, сказал и.о министра.

"На сегодняшний день бытовой потребитель платит производителю за электрическую энергию 1 копейку. По Украине средневзвешенная стоимость транспорта электрической энергии от станции до здания (этот транспорт включает тариф на передачу "Укренерго", тариф на распределение оператора системы распределения и собственно тариф на поставку поставщика универсальных услуг) - 1 гривна 3 копейки, а средневзвешенная 1 кВт-часа для бытового потребителя за последние два месяца - 1 гривна 4 копейки.

"Енергоатом" и "Укргідроенерго" продают электрическую энергию для "Гарантований покупець" (государственное предприятие на рынке электроэнергии. - Gazeta.ua) за 1 копейку, а он перепродает поставщикам, осуществляющим поставку населению. По сути оплачивается исключительно поставка", - сказал Бойко.

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С декабря поднимается тариф "Укренерго". Поэтому доставка электроэнергии подорожает на 7 коп.

"Что делает убыточной деятельность даже при покупке электрической энергии за 1 копейку", - сказал чиновник.

Также он рассказал, что в Кабмине разрабатывали решение, которое будет предусматривать не только изменение тарифа для населения, но и пересмотр системы субсидирования, повышение минимальной зарплаты.

Сейчас за первые 100 кВт-ч в месяц население платит по 90 коп, а за каждый последующий - 168 коп.