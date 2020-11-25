Гривна ослабла к евро

Курс доллара со вчерашнего дня не изменился. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 26 ноября установил курс доллара на уровне 28,37 грн. Это на таком же уровне, как вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 10 коп. Стоит 33,78 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,28 грн. Продают по 28,48 грн.

За евро предлагают 33,39 грн. Продают по 33,80 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.