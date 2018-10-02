ЕС по-новому будет контролировать движение наличных

Каждый гражданин, въезжающий или выезжающий с территории ЕС, должен предъявлять на таможне денежные средства. Речь идет о сумме от 10 тыс. евро. Фото: Podrobnosti

Евросоюз ужесточил контроль над наличными деньгами, которые ввозят или вывозят с ЕС. Соответствующее решение Совет ЕС принял 2 октября.

"Финансирование терроризма, отмывание капиталов, мошенничество с налогами и другие виды криминальной деятельности нужно отслеживать и устранять. Новый регламент дает необходимые инструменты, чтобы сделать более эффективной борьбу против этих угроз", - отметила федеральный министр финансов Австрии Хартвиг ​​Легер, передает "Інтерфакс".

Теперь каждый гражданин, въезжающий или выезжающий с территории ЕС, должен предъявлять на таможне денежные средства. Речь идет о сумме от 10 тыс. евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Украина получит 1, а не 2 млрд евро от ЕС

Эти деньги люди везут при себе, в своем багаже ​​или в авто.

Кроме того, в ЕС расширили определение наличных. Кроме банкнот, это чеки, дорожные чеки, предоплаченные банковские карты и золото.

Нововведения касаются почтовых переводов наличных и их транспортной перевозки.

За последние годы возросло количество паспортов стран ЕС, полученных исключительно на основании осуществленных инвестиций в экономику страны или в результате приобретения дорогой недвижимости. Еврокомиссия призывает страны ЕС к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран. Планирует подготовить новые нормы о предоставлении гражданства странами-членами ЕС.