ЕС по-новому будет контролировать движение наличных

 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1269
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
Просмотров: 3123
Дзюба, Жадан, Курков, Роговцева и еще 145 определили лучший языковой законопроект
Дзюба, Жадан, Курков, Роговцева и еще 145 определили лучший языковой законопроект
1 Просмотров: 3501
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
3 Просмотров: 3402
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 1782
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 747
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 225
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
14 Просмотров: 9063
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
3 Просмотров: 2124
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
5 Просмотров: 11124
Фото
Все фото
8
4
6
8
11
Очередь за новыми iPhone в Москве: ждут пять дней
Очередь за новыми iPhone в Москве: ждут пять дней
В ЕС появятся новые евро: как будут выглядеть банкноты
В ЕС появятся новые евро: как будут выглядеть банкноты
Какие продукты дешево покупать в Украине - сравнение цен в Украине и Польше
Какие продукты дешево покупать в Украине - сравнение цен в Украине и Польше
За субсидиями образовались небывалые очереди
За субсидиями образовались небывалые очереди
День рождения гривны: 22 года назад в Украине провели денежную реформу
День рождения гривны: 22 года назад в Украине провели денежную реформу
Видео
Все видео
Министр объяснил, как авто зятя повлияет на субсидию для тещи
Министр объяснил, как авто зятя повлияет на субсидию для тещи
Как оформить субсидию работающим пенсионерам
Как оформить субсидию работающим пенсионерам
Министр рассказал, как правильно оформлять субсидию
Министр рассказал, как правильно оформлять субсидию
Кого не лишат субсидии
Кого не лишат субсидии
В Украине появились новые гривны
В Украине появились новые гривны
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 162
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1179
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5067
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9477
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 792
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
вторник, 02 октября 2018 17:28

ЕС по-новому будет контролировать движение наличных

  Комментировать
ЕС по-новому будет контролировать движение наличных
Каждый гражданин, въезжающий или выезжающий с территории ЕС, должен предъявлять на таможне денежные средства. Речь идет о сумме от 10 тыс. евро. Фото: Podrobnosti

Евросоюз ужесточил контроль над наличными деньгами, которые ввозят или вывозят с ЕС. Соответствующее решение Совет ЕС принял 2 октября.

"Финансирование терроризма, отмывание капиталов, мошенничество с налогами и другие виды криминальной деятельности нужно отслеживать и устранять. Новый регламент дает необходимые инструменты, чтобы сделать более эффективной борьбу против этих угроз", - отметила федеральный министр финансов Австрии Хартвиг ​​Легер, передает "Інтерфакс".

Теперь каждый гражданин, въезжающий или выезжающий с территории ЕС, должен предъявлять на таможне денежные средства. Речь идет о сумме от 10 тыс. евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Украина получит 1, а не 2 млрд евро от ЕС

Эти деньги люди везут при себе, в своем багаже ​​или в авто.

Кроме того, в ЕС расширили определение наличных. Кроме банкнот, это чеки, дорожные чеки, предоплаченные банковские карты и золото.

Нововведения касаются почтовых переводов наличных и их транспортной перевозки.

За последние годы возросло количество паспортов стран ЕС, полученных исключительно на основании осуществленных инвестиций в экономику страны или в результате приобретения дорогой недвижимости. Еврокомиссия призывает страны ЕС к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран. Планирует подготовить новые нормы о предоставлении гражданства странами-членами ЕС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ЕС по-новому будет контролировать движение наличных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

В кандидата в президенты бросили гранату

Украинского писателя посадили на 10 лет

Первую национальную гвардию создали из крестьян

К голодающим студентам пришел будущий президент

Самое читаемое
Голая и аппетитная: фитнес-модель удивила откровенными фото с едой
Голая и аппетитная: фитнес-модель удивила откровенными фото с едой
13
 Просмотров: 127293
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
52
 Просмотров: 102522
&quot;Подходящими были только каркас и днище&quot; - на OldCarLand показали уникальную парадную &quot;Волгу&quot;
"Подходящими были только каркас и днище" - на OldCarLand показали уникальную парадную "Волгу"
20
 Просмотров: 49996
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
25
 Просмотров: 33752
Шикарная и раскованная: соблазнительные фото новой &quot;Мисс Украина&quot;
Шикарная и раскованная: соблазнительные фото новой "Мисс Украина"
12
 Просмотров: 22159
Экономика
Почему в Украине стремительно дорожают овощи
Почему в Украине стремительно дорожают овощи
 Просмотров: 549
Четыре парламентских комитета обратились к Порошенко и Гройсману относительно катастрофического состояния Укрзализныци
Четыре парламентских комитета обратились к Порошенко и Гройсману относительно катастрофического состояния Укрзализныци
9
 Просмотров: 234
Фартовый город: харьковчане сорвали третий джекпот подряд
Фартовый город: харьковчане сорвали третий джекпот подряд Просмотров: 423
Перевод ТЭС на газовый уголь должен ускориться - СМИ
Перевод ТЭС на газовый уголь должен ускориться - СМИ Просмотров: 81
Россия заплатит 140 млн долларов по крымскому иску экс-владельцев Приватбанка
Россия заплатит 140 млн долларов по крымскому иску экс-владельцев Приватбанка Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
27
По Керченскому мосту в оккупированный Крым поехал крупногабаритный транспорт
4
Помним: имена всех воинов, погибших в сентябре на Донбассе
3
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
2
Закон о языке будем иметь под Новый год - нардеп
2
Цены растут: как изменилась стоимость аренды в Киеве
Голосов: 17700
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua