ЕС готовится удвоить военную помощь Украине (заявление)

Евросоюз выделит Украине 500 млн. евро военной помощи. Фото: Генштаб ВСУ

Еврокомиссия планирует удвоить объемы военной помощи Украине. На эти цели выделят дополнительные 500 млн евро.

Об этом в пятницу, 11 марта, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Предлагаю удвоить вклад ЕС - направить дополнительно 500 млн евро на вооружения в поддержку украинской армии. Все полностью осознают, что мы вынуждены увеличить нашу военную поддержку Украине. Я уверен, что лидеры одобрят выделение этих средств", - сказал Боррель в ходе второго дня неформального саммита лидеров стран ЕС в Версале.

По его словам, в ЕС также изучают возможность введения дополнительных санкций против экономики РФ и российских предпринимателей.

Накануне представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано напомнил, что, учитывая просьбы Украины по вооружениям, ЕС обязался поддержать украинские вооруженные силы, определив их потребности в 500 млн евро.

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"Добавлю, что государства-члены согласны с этим решением и что осуществляется также поддержка украинских вооруженных сил по двусторонней линии. Конечно, это государствам ЕС решать, что они поставят Украине в рамках использования этих 500 млн евро", - сказал Стано, уклонившись от прямого ответа на вопрос о перспективе предоставления Евросоюзом боевых самолетов Украине.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.