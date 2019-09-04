ЕС больше не хочет украинских яблок и груш

Украина за сезон в ЕС поставляет около 6 тыс. т яблок премиального качества. Фото: korrespondent.net

Украина с 1 сентября не сможет поставлять яблоки, груши, томаты, баклажаны, перец в страны ЕС.

Это связано со вступлением в силу директивы от 21 марта 2019 года. Она предусматривает усиление мер защиты Евросоюза от вредных карантинных организмов. Импортеры отказываются от закупок овощей и фруктов в странах, не входящих в состав ЕС, пишет EastFruit.

В Украине отсутствуют случаи выявления карантинных организмов. Поэтому Держпродспоживслужба официально предложила Европейской комиссии принять решение о беспрепятственном импорте этих товаров. Пока ответа нет. Поэтому поставлять товары запрещено.

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Неизвестно, сколько времени придется ждать разрешения на поставку продукции за границу. Украинские производители пытаются за собственные средства юридически оформить ввоз в зоны или регионы, свободные от вредителей, в соответствии с процедурами ЕС.

"Евросоюз есть очень важным, хотя и не главным рынком сбыта для украинских производителей яблок премиального качества. В сезоне 2018-2019-х в страны ЕС их поставили около 6 тысяч тонн. Это важный рынок сбыта для промышленного яблока. Если поставки не будут разблокированы, то гипотетические потери производителей яблок в новом сезоне составят около $4-5 миллионов, или около 15% экспортной выручки. Для поставщиков тепличных овощей из Украины на рынок ЕС приходится более половины всех поставок и тоже примерно на $4 миллиона", - объясняет экономист Андрей Ярмак.

В 2018 году Украина полностью использовала 11 квот на поставку продуктов в Евросоюз. Самый большой спрос был на украинский мед, ячменную крупу и муку, масло и молочные пасты, виноградный и яблочный соки. Также покупали обработанные томаты, кукурузу, пшеницу, мясо птицы и солод.