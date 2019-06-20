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четверг, 20 июня 2019 12:34

"Энергоатом" готов обеспечить стабильные тарифы для населения - "Энергоатом-Трейдинг"

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&quot;Энергоатом&quot; готов обеспечить стабильные тарифы для населения - &quot;Энергоатом-Трейдинг&quot;
ДК "Энергоатом" готова участвовать в разработанной Кабмином модели PSO. Фото: РБК-Украина

Государственная компания "Энергоатом", на которую правительством возложены спецобязательства (PSO) по обеспечению стабильных тарифов для населения (и недопущению их роста), готова участвовать в разработанной Кабмином модели PSO. Такое мнение директор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин высказал в среду 19 июня во время круглого стола "Обратный отсчет до нового рынка электроэнергии в Украине", организованного USAID.

"Существуют экономические модели, где всё было просчитано, где были установлены такие предельные объёмы электроэнергии, которые мы должны продать на том или ином сегменте на спецаукционах. Мы, как государственное предприятие, подчинённое Кабинету министров, просто обязаны выполнять решения наших органов управления. Вот и всё", - отметил Сергей Бедин.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров внес изменения в постановление №483 от 5 июня о возложении публичных спецобязательств по поставке э/э для нужд населения с 1 июля 2019 года, увеличив обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать свою э/э на аукционах по заключению двусторонних договоров с минимум 60% до минимум 90% всего производимого объема.

Напомним, согласно закону "О рынке электроэнергии", с 1 июля 2019 года в Украине начинает работу оптовый рынок электроэнергии. В соответствии с обязательствами перед Европейским Энергосообществом, Украина должна имплементировать положения Третьего энергопакета ЕС, цель которого провести либерализацию рынка электроэнергии и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков электроэнергии.

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