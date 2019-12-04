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среда, 04 декабря 2019 21:10

Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти

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Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Долги населения за электроэнергию составляют 5 млрд грн. Фото: Дебет-Кредит

Украинцы, которые потребляют меньше 100 кВт в месяц, платят 90 коп./кВт. Если электроэнергии используют больше, то киловатт обходится 1,68 грн, рассказал Gazeta.ua эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Тариф действует с 2017 года. За два года стоимость производства электроэнергии выросла, затраты на добычу угля и зарплаты шахтерам увеличились. Сейчас экономически обоснованная цена за киловатт составляет 1,3-1,4 гривна, если потребляют до 100 киловатт. Если больше - 2,5 гривны", - объясняет эксперт.

По его словам, постепенно электроэнергия будет дорожать. Однако не все смогут оплачивать счета без помощи государства. Сейчас долги за электроэнергию составляют 5 млрд грн.

"Раньше дешевый тариф был для тех, кто потребляет 150 киловатт. Около 60% домохозяйств укладывались в норму. Однако ее уменьшили на 50 единиц. Часть людей выпала из системы и должна платить больше. На самом деле сегодня менее 30% потребителей используют до 100 киловатт электроэнергии", - посчитал Корольчук.

Говорит, что поставщик должен самостоятельно решать, кому электрическую энергию продавать дороже, а кому дешевле. Это зависит от объемов потребления и расходов на доставку электроэнергии. Цена будет меньше для тех, кто будет покупать большие объемы ресурса.

По словам энергетического эксперта Марии Яковлевой, причина подорожания электроэнергии одна - монополии. Надо проводить демонополизацию рынка. Внедрять масштабные программы энергомодернизации.

"Со следующего года правительство предлагает продавать электроэнергию домохозяйствам, которые потребляют до 500 киловатт по цене 1,68 гривны за киловатт. Более 500 - 2,28 гривны. Однако, во многих бытовых потребителей, часто без их согласия, установленные электроплиты. Среднестатистическая семья для приготовления пищи тратит не менее 600 киловатт в месяц. Это более 1000 гривен. Домохозяйство, которое готовит на газу, платит около 70 гривен. Надо ввести разные тарифы", - объясняет Яковлева.

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Деньги от подорожания электроэнергии правительство планирует направить на финансирование "зеленого тарифа". За ним государство покупает у частных лиц и предприятий электроэнергию, произведенную из альтернативных источников - ветер, солнце.

Мария Яковлева объясняет, что сначала финансирования "зеленого тарифа" предусматривали за счет тарифа на передачу электрической энергии. Однако предприятия через суд отказались платить дважды за одну и ту же электроэнергию. Теперь хотят обязать платить "зеленый тариф" Энергоатом и Укргидроэнерго. Это приведет к банкротству этих предприятий. Поэтому еще раз пытаются перебросить "зеленый тариф" на гарантированного покупателя. На самом деле, это "ляжет" на плечи бытовых потребителей.

"Люди не захотят платить дополнительные средства за электроэнергию, даже если она возобновляемая. Большинство даже не знает, для чего надо солнечные или ветряные электростанции. В Европе пошли другим путем. Там потребители выбирают, какую электрическую энергию покупать. Те, кто хочет поддерживать шахтеров и добыча угля, предпочтение отдают тепловой. Другие - возобновляемой. Последняя - дороже. Однако государство в таком случае предлагает льготы на газ, или, например, скидки на замену окон на энергоэффективные. "Зеленый тариф" преимущественно финансирует бизнес, а не бытовой потребитель", - подытожил Юрий Корольчук.

В следующем году может подорожать электроэнергия. Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает отказаться от льготного тарифа. Сначала цены вырастут для крупных бытовых потребителей, которые используют более 500 кВт в месяц. Впоследствии - для всех остальных.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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04
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