Импортировать электроэнергию из России запретили

В октябре Украина впервые с 2015-го импортировала электроэнергию из России. Фото: Укрінформ

Импорт электричества из России по двусторонним договорам запретили. Законопроект об изменениях в закон о рынке электроэнергии Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом.

Закон приняли, чтобы предотвратить неконтролируемый рост тарифов. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг может установить предельный размер цены на электричество на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, пишет hromadske.ua.

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Кроме того, поставки электрической энергии с РФ по двусторонним договорам запрещаются. НКРЭКУ предоставили право аннулировать результаты торгов о закупке электроэнергии в России.

В октябре Украина впервые с 2015 года возобновила импорт электричества из России. Его начали продавать на украинском рынке "на сутки вперед". Одной из первых компаний, которая приобрела российскую электроэнергию, стала "Дніпроазот", которая входит в группу "Приват" Игоря Коломойского. Общая доля импортной российского электричества в Украине составляет менее 1%.