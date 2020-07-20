Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа

Электроэнергия подорожает на 10-15% для школ, больниц, детских садов, военных частей, водоканалов, теплокоммунэнерго, электротранспорта, кафе, парикмахерских, фабрик и заводов pixabay.com

С 1 августа НКРЕКП повысила тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго" на 54,6% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС). Оно было оговорено при подписании меморандума правительства с ассоциациями, объединяющими инвесторов в "зеленую энергетику". И хотя на расходы непосредственно "Укрэнерго" нужны существенно меньше, сейчас необходимо собирать средства на компенсацию "зеленого" тарифа. Эксперты прогнозируют, что это только начало, и стоимость электроэнергии для населения в результате подорожает в 2-2, 5 раза. Иначе коллапс энергосистемы и ее распада на отдельные "энергоострова" не избежать.

"Тариф Укрэнерго, который покрывает расходы на передачу электроэнергии, инвестиционные и другие расходы, составляет 80 грн/МВт-час.разница между 80 и 240 грн – Это те деньги, которые собираются за компенсацию "зеленого" тарифа. Таким образом государство выполняет свое обещание платить "зеленый" тариф, собирая деньги с потребителя, это единственная его цель", - прокомментировал UBR.ua депутат Верховной Рады Дмитрий Кисилевский.

Сначала государство побудила частных инвесторов установить солнечную, ветровую или другую электростанцию, работающую на восстановительной источнике энергии (ВИЭ), заманивая их высокими тарифами, по которым обязалось выкупать электроэнергию в лице ГП "гарантированный покупатель". Однако развитие "зеленой" энергетики привел к тому, что у государства сейчас просто нет денег на такие выплаты.

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"В этом году необходимо собрать с потребителей примерно 52 млрд грн, из них около 20 млрд грн собирается с рынка гарантированным покупателем, и еще 32 млрд грн нужно собрать каким-то другим способом, вот это повышение тарифа на передачу и есть шаг в этом направлении", - пояснил Кисилевский.

Это и побуждает правительство, с одной стороны, идти на компромиссы с инвесторами, занижая их запросы, с другой – изыскивать средства на рынке, перекладывая затраты на потребителя.

Тариф на передачу электроэнергии заложены в конечный тариф для небытовых потребителей: школ, больниц, детских садов, военных частей, водоканалов, теплокоммунэнерго, электротранспорта, кафе, парикмахерских, фабрик и заводов, которых ждет подорожание и самой электроэнергии. По мнению экс-депутата Виктории Войцицкой, электроэнергия для них подорожает на 10-15%.

В Министерстве энергетики заверили, что после повышения тарифов Укрэнерго стоимость электроэнергии для населения останется без изменений.