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среда, 28 августа 2019 21:53

Экспорт Украины в страны ЕС вырос

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Экспорт Украины в страны ЕС вырос
Экспорт в РФ снизился. Фото: "Цензор"

Доля украинского экспорта товаров в страны ЕС за первое полугодие 2019 составляет 42%.

"За три года мы переориентировали экспорт с российского рынка на рынки ЕС, расширили экспорт на рынки Ближнего Востока, Азии, Африки и Америки. Сейчас рынок ЕС в экспорте товаров Украины за 6 месяцев 2019 составляет 42%, а доля РФ составляет 6,4 % и постоянно уменьшается. Для сравнения в 2013 году доля РФ составила около 23,7% всего экспорта товаров а почти треть продукции промышленности - 28,4% сбывалась в российском рынке", - заявил первый вицепремьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает УНН.

В 2018 году собственный экспорт украинской продукции в страны Азии составил $13,7 млрд, что составляет почти 30% всего экспорта из Украины, а в страны Африки - на $4,1 млрд.

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"За три года мы заключили два новых соглашения о свободной торговле: с Канадой и Израилем, что является важным достижением в расширении возможностей для свободной торговле и развитию кооперации между странами", - подчеркнул Кубив.

На 2,8% меньше свинины стали производить в Украине за год. В январе-июле 2019-го произвели 116 тыс. тонн свиного мяса. Это на 2,8% меньше за тот же период в прошлом году, о чем стало известно из данных Госстатистики.

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28
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