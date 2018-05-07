Эксперты рассказали, как меняются цены на продукты

С мая в Украине начались скачки цен на продукты. Фото - PMG.ua

С мая в Украине начались скачки цен на продукты.

Продолжают дешеветь гречка, сахар и яйца. С начала мая крупа стоит на 4% меньше, чем в апреле, в среднем по стране 20,99 грн / кг. На Тернопольщине и Житомирщине кило гречки можно купить за 17-18 грн. Сахар стоит в среднем 14,1 грн/кг, а в Киеве на вес можно найти по 11,5 грн/кг. Средняя цена десятка яиц - 26 грн. Начали дешеветь сливочное масло - в среднем до 123 грн/кг и сало - до 60-70 грн/кг. Такие данные Минагрополитики, передает "Сегодня".

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Зато растут цены на мясо и овощи прошлогоднего урожая. Капуста, свекла и морковь прибавили в цене 50% и стоят 10-12 грн/ по сравнению с апрелем, картофель - 40% - 8-10 грн/кг, лук - 20% 6,5-7 грн/кг. Свинина подорожала на 8-10% и стоит до 100-110 грн/кг. Говядина теперь стоит дороже на 14-15 грн - до 130-140 грн/кг. Подорожание сырья подняло цены на колбасы и другие мясопродукты высшего сорта, которые на 90-95% состоят из мяса. В среднем цены на них повысились на 5%, теперь большинство дорогих колбас стоит не менее 300 грн/кг.

Снижение цен на овощи начнется через месяц, а вот ожидать дешевого мяса не приходится.

За последние годы наиболее популярным мясом среди украинцев является курятина. В апреле она подорожала с 54,6 до 55,2 грн за кг. По результатам прошлого года украинцы потребили 1032 тыс. тонн курятины. В то же время сократились объемы потребления мяса свинины и говядины. Причинами этого являются низкая покупательная способность и рост себестоимости производства данных видов мяса.