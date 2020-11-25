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Эксперты рассказали, как максимально сэкономить во время шопинга

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Эксперты рассказали, как максимально сэкономить во время шопинга
Из-за карантина выходного дня, в этом году увеличится процент онлайн-покупок. Фото: pexels.com

Черная пятница - день безумных скидок. Магазины заманивают покупателей привлекательными предложениями, от которых легко потерять голову. Как распознать фиктивные скидки и не вернуться с шопинга с пустым кошельком, рассказали Gazeta.ua эксперты по личным финансам.

"В первую очередь черная пятница - это день, когда магазины распродают товары, от которых хотели избавиться с максимальной для себя выгодой. Совет первый - четко знать, что тебе надо. Лучше всего, когда люди идут на шопинг со списком покупок. Продавцы в этот день сфокусированы на том, чтобы максимально быстро реализовать товар. Поэтому специально создаются такие условия, чтобы человек мало думал куда потратить свои деньги. Создается эффект, что все бегут, все покупают. Чем больше скорости, тем меньше ума", - рассказывает эксперт по личным финансам Тарас Радзивил.

Эксперт советует определить конкретный бюджет на черную пятницу.

"Это нужно, чтобы не делать спонтанных покупок. Под влиянием адреналина, люди покупают вещи, которые им не нужны. Магазины дают самые большие скидки на то, что нужно быстро продать. Поэтому на шопинг нужно идти со списком, иметь бюджет и не выходить за его рамки", - добавил он.

Кроме спонтанных покупок, украинский ждет еще один подводный камень - фиктивные скидки.

"Если люди планируют определенные покупки, они должны ориентироваться в ценах. Знать сколько товар стоит в обычный день. Бывает так, что стоимость поднимают вдвое, затем ставят "скидку" 50%. И мы покупаем вещи по той же цене, которая была изначально. А человеку кажется, что он экономит. Второй момент - надо смотреть насколько вещь соответствует своему ценнику. Например, одежда. Это может быть старая коллекция, которая и продавалась со скидками", - подытожил Тарас Радзивил.

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Из-за карантина выходного дня, в этом году увеличится процент онлайн-покупок.

"Можно помониторить конкретные сайты, чтобы в день распродажи не бегать по всему интернету. Выбрать 2-3 конкретные. Смотреть, что предлагают. Это сохранит нервы и время", - советует эксперт по личным финансам Любомир Остапов.

Он отметил, что для максимально эффективного шопинга лучше выбирать товары проверенных брендов.

"Для меня лучше всего работает методика, когда я знаю определенный бренд и примерно понимаю уровень цен на эти товары. Тогда можно сразу распознать фиктивную скидку", - рассказал Любомир Остапов.

Тарас Радзивил считает, что доля интернет-продаж возрастет не на все категории товаров.

"Украинцы все же больше ориентированы на реальные покупки. Особенно, если говорим об одежде, обуви. Онлайн - это больше техника, гаджеты. То, что не надо мерить, присматриваться", - подчеркнул он.

В этом году рассчитывать на удачные распродажи не стоит ни покупателям, ни предпринимателям. Карантин выходного дня фактически нивелирует эффект черной пятницы.

Автор: Алёна Гаранжа
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