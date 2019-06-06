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пятница, 14 июня 2019 21:10

Эксперты посоветовали, когда надо просить большую зарплату

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Эксперты посоветовали, когда надо просить большую зарплату
Иногда надбавку к зарплате надо просить самостоятельно. Правда на это должны быть причины. Фото: NewsOne

Часто работники ожидают, что работодатели сами решат поднять им зарплату. Бывают случаи, когда надбавку надо просить самостоятельно.

Если уверены, что должны получать больше, скажите об этом руководству. Об аргументах, которые лучше приводить в таком случае пишет Work.ua.

Предварительная договоренность

Если еще на собеседовании договорились с работодателем об условиях роста зарплаты, напомните ему об этом. Например, вам обещали платить больше после испытательного срока, или успешного окончания проекта. Узнайте, почему куроводство не спешит выполнять свои обещания. Возможно его что-то не устраивает в вашей работе.

Делаете больше, чем должны

Если выполняете работу за троих, то должны получать соответственно. Скажите руководству, что готовы продолжать делать это же, но за дополнительную плату.

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На вас есть спрос

Если вас действительно приглашают на работу в другие компании, можете рассказать об этом непосредственному руководству. Но не стоит шантажировать его. Объясните, что хорошо знаете компанию, видите себя в ней, любите коллектив, но вам предложили больше денег, потому будете увольняться.

Дела компании идут хорошо

Если в компании временные финансовые трудности, о повышении лучше на время забыть. В противном случае смело просите повышения зарплаты.

В Украине наибольшую среднемесячную зарплату в первом квартале 2019-го получали в сфере авиационного транспорта - 25 850 грн. Правда, это на 19,6% меньше, чем в прошлом году. Работники сферы финансовой и страховой деятельности получали 18 572 грн - на 17,9% больше, чем 2018-го. В сфере информации и телекоммуникации платили 16 362 грн. Это на 24,9% больше, чем получали работники в прошлом году.

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Дата
14
июня

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