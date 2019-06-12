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среда, 12 июня 2019 09:53

Эксперт Зеленского объяснил, почему подорожает электроэнергия

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Эксперт Зеленского объяснил, почему подорожает электроэнергия
По разным оценкам, увеличение цен может колебаться от 30% до 100%. ФОТО: АПОСТРОФ

Согласно новому закону "О рынке электроэнергии" государство потеряет право регулировать производителей электричества. Из-за этого они смогут по своему усмотрению поднять цены для населения.

"Речь идет про такие компании, как государственная "Энергоатом" и частная ДТЭК Ахметова", - объяснил представитель Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус, передает 24 канал.

Он отметил, что пока эти компании контролируют 90% производства.

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В Украине импорт электроэнергии полностью запрещен, в отличие от рынка газа.

"Поэтому цена вырастет, и монополисты заработают внерыночную сеть. Это чисто бизнес-интерес, коммерческие мотивы владельцев компаний. Мы же не думаем, что ДТЭК Ахметова будут заниматься благотворительностью?" - сказал представитель Зеленского в Кабмине.

Герус уверен, что цены на электричество для населения не изменятся до тех пор, пока не вырастет общая оптовая цена.

"Если возрастет общая оптовая цена, то это потом перекинется на бизнес и произойдет рост цен, в том числе и тарифов на воду. А потом это приведет к тому, что цены на электричество вырастут и для населения", - заявил он.

Кабинет министров принял необходимые решения для предотвращения роста цен на электроэнергию с 1 июля, когда должен начать работу рынок электроэнергии.

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Дата
12
июня

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