Эксперт считает, что НАБУ и ГБР проигрывают международные суды о "Роттердам"

Экономический эксперт Борис Кушнирук прокомментировал возможность выполнения решений суда о задержании экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка. Фото: Latifundist.com

В НАБУ нет никаких доказательств по делу "Роттердам+", чтобы добиться экстрадиции обвиняемых. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире телеканала "Прямой", комментируя возможность выполнения решений суда относительно задержания экс-председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка и заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского по делу "Роттердам+".

"Чтобы это решение о задержании и доставке в суд господина Бутовского и, возможно, будет такая ситуация с Вовком, необходимо, чтоб был выдан международный ордер Интерпола. Но этого недостаточно. Потом нужно будет предоставить документы, которые обосновывают это решение. Вот мне будет очень интересно увидеть это обоснование. Потому что если где-то в каком-то суде, который будет вынужден рассматривать вопрос экстрадиции Бутовского или Вовка, например, в Украину, то в этом случае они должны посмотреть документы, а на основании чего вы требуете это. И вот будет мне очень смешно посмотреть, будет ли там обоснование НАБУ, что мы обнаружили, что не было документального подтверждения ввоза угля из Роттердама", - объяснил Кушнирук.

Эксперт считает, что у НАБУ и ГБР нет никаких доказательств по делу "Роттердам+" и они не смогут добиться экстрадиции обвиняемых по этому делу в судебных инстанциях других стран.

"Если они такое отправят в эти суды, я бы хотел в онлайн режиме посмотреть на лица судей и прокуроров той страны, которая будет рассматривать эти иски. Потому что на сегодняшний момент очевидно, что мы наблюдаем игру, в первую очередь НАБУ и ГБР, в интересах Коломойского. И в настоящий момент они действуют, абсолютно сознательно осуществляя давление на всех, кто связан с предыдущей властью. Но одно дело демонстрировать в украинском информационном пространстве эту вещь, и совсем другое – если вы с этим всем хламом пойдете в западные суды и там попробуете что-то доказать", - сказал Кушнирук.

Напомним, раньше генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс заявил, что введение импортного паритета при ценообразовании на уголь было единственно верным решением для Украины, привязка к индексу API - абсолютно корректная. А также отметил, что использование формулы "Роттердам +" не имеет в виду, что уголь будет поставляться в Украину из Роттердама. 8 августа НАБУ сообщило о подозрении шести лицам по так называемому делу "Ротердам+". Детективы бюро сообщили, что не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам+" завозился из Роттердама в заявленных объемах.