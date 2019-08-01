Эксперт рассказал, сколько еще доллар будет дешевым

За три недели июля Нацбанк продал гривны на 760 миллионов долларов. Фото: РБК-Украина

Еще примерно неделю гривна будет продолжать укрепляться. Предельной отметки нет, рассказал Gazeta.ua Максим Пархоменко, аналитик "Альпари".

"Сейчас крайне высокий спрос на наши облигаций со стороны нерезидентов, что выливается в рост спроса на гривну и ее укрепление на валютном рынке. Это основной фактор, который перебивает любые другие условия. Так, за три недели июля Нацбанк продал на межбанке гривны на 760 миллионов долларов", - говорит аналитик.

Существуют шансы для дальнейшего укрепления курса гривны.

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"В июле спрос на гривну крайне высокий. Курс будет зависеть от активности Нацбанка и как он будет работать с этим спросом", - отметил Пархоменко.

По данным Нацбанка, курс гривны в июле укреплялся под влиянием рыночных факторов. Предложение валюты было больше, чем спрос. Прежде всего вследствие роста интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ. Также способствовали цены на украинский экспорт и сравнительно низкие объемы импорта.

Благоприятная ситуация на валютном рынке позволяет Национальному банку пополнять международные резервы. С начала года чистая покупка валюты составляет более $2,6 млрд.