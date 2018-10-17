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среда, 17 октября 2018 11:14

Эксперт прогнозирует подорожание продуктов

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Эксперт прогнозирует подорожание продуктов
Умеренно будут расти цены и на мясную продукцию. Фото: glavcom.ua

Основные социальные продукты, которые входят в потребительскую корзину, до конца года подорожают в среднем на 5%.

Традиционно следует ожидать в ближайшее время и сезонного подорожания молока - а значит, и молочных продуктов. Об этом рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин.

Он пояснил, что это связано с тем, что фермеры переводят коров с пастбищ в закрытые помещения и кормят купленным кормом.

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"Цены падать не будут ни на что практически. Будет небольшое снижение цен на овощи - на картофель, свеклу, может, капуста, ибо погода сейчас хорошая, то с открытого грунта это будет собираться. Все остальные будут дорожать примерно на 1-2% в месяц до конца года - то есть в среднем на 5% ", - отметил экономист.

Умеренно будут расти цены и на мясную продукцию.

Крупы, муку и, соответственно, хлеб будут так же дорожать в среднем на 1,5% в месяц. Повышение цен на эту группу продуктов обусловлено плохим качеством урожая и повышением мировых цен на зерновые. Стимулировать подорожание хлебобулочных изделий в Украине, по мнению экономиста, будет также и подорожание тарифов на энергоносители.

Цены на яйца в условиях украинского монополии будут колебаться в зависимости от условий на внутренних рынках и от экспортных показателей. Ситуация на рынке сахара, по мнению эксперта, станет известно уже в ноябре, когда появятся показатели урожая.

При этом он добавил, что стабильный рост цен будет продолжаться до преддверия новогодних праздников, когда цены будут стремительно расти под действием ажиотажного спроса. В целом же в течение периода до конца года подорожание будет сдерживаться уровнем европейских цен, которого почти достигли показатели в Украине.

По прогнозу эксперта, в октябре цены на овощи борщевого наборузминюватимуться разнонаправленно: лук и морковь дешеветь, картофель и капуста будут дорожать, а цена свеклы останется неизменной.

В Украине на оптовых рынках за выходные подешевели овощи "борщевого набора". Больше всего, на 10% упала в цене морковь. Стоит 7-9 грн/кг.

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