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вторник, 16 октября 2018 13:11

В Украине резко обвалились цены на овощи

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В Украине резко обвалились цены на овощи
В этом году картофель стоит на 10-15% дешевле, чем год назад. Остальные овощи в среднем подорожали вдвое. Фото: OLX.ua

В Украине на оптовых рынках за выходные подешевели овощи "борщевого набора". Больше всего, на 10% упала в цене морковь. Стоит 7-9 грн/кг.

Мытая морковь стоит дороже - 11-12 грн/кг. Свекла подешевела на 6-7%, до 6,5-8 грн/кг, передает "Інфо-Шувар".

До 5,5-6,5 грн/кг подешевел лук. Правда, максимальный уровень цен остается стабильным - 8,5-9,5 грн/кг.

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Активно дешевел картофель. Цены упали на 5% до 2,8-3,2 грн/кг. На прошлой неделе картофель дешевле 3 грн/кг не продавали.

В то же время на оптовых рынках подорожала капуста. За выходные цены выросли на 10%. Капусту продают по 6-7 грн/кг.

Сегодня овощи "борщевого набора" стоят дороже, чем год назад. Свекла подорожала в 1,5 раза, лук и морковь - вдвое дороже. Капусту продают втрое дороже. Правда, на 10-15% дешевле в этом году стоит картофель.

Национальной традиции консервирования придерживается 77% украинцев. Делают соки и варенье - 73%. В погребе овощи сохраняют 61% украинцев. 53% - замораживают овощи и фрукты на зиму. Еще 34% - замораживают мясо. 33% - заранее покупают крупы, макароны, сахар.

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