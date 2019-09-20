Эксперт объяснила, сколько должен стоить газ для украинцев

Цена газа складывается из себестоимости и экономически обоснованного процента прибыли для компании, которая добывает и продает газ. Фото: Зеркало недели

Украинцы могут платить за газ 4-4,5 тыс. грн за тысячу кубометров со всеми налогами и расходами на транспортировку, объяснила Gazeta.ua энергетический эксперт Мария Яковлева.

"Надо установить справедливую цену на газ для нужд населения согласно закону "О ценах и ценообразовании". Так, его стоимость складывается из себестоимости и экономически обоснованного процента прибыли для компании, которая добывает и продает газ. Этого, к сожалению, не сделала предыдущая власть" , - объяснила Мария Яковлева.

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По ее словам, новоназначенное правительство должно ввести масштабные программы по энергоэффективности. Перенести запуск рынка электроэнергии минимум на год и наконец устранить монополии.

"Тогда увидим рождение реальных свободных конкурентных рынков, сокращение потребления традиционных энергоносителей, увеличение использования возобновляемой энергетики. Отопление подешевеет на 30-40%, снизится стоимость электроэнергии, водоснабжения. Будет расти экономика, а вместе с ней доходы людей и государственного бюджета", - подчеркнула энергетический эксперт.

В конце августа Нафтогаз предложил украинцам купить газ на зиму по сниженным ценам. Сделать это можно до 25 сентября в 19 областях. В то же время Антимонопольный комитет порекомендовал НАК "Нафтогаз" не распространять неточную информацию о возможности сэкономить на газе. Так, компания не предоставила полных и точных условий дополнительного соглашения, которое должен подписать потребитель.