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вторник, 12 ноября 2019 21:10

Эксперт объяснил, сколько украинцы будут платить за газ зимой

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Эксперт объяснил, сколько украинцы будут платить за газ зимой
В ноябре газ для населения подорожал на 14,7% - до 4,899 тыс. грн за тысячу куб. м. Фото: Depositphotos

Этой зимой украинцам не надо беспокоиться из-за стремительного подорожания газа. Цена вырастет, но незначительно, рассказал Gazeta.ua эксперт по энергетике Михаил Гончар.

"Цена будет зависеть от стоимости на европейском рынке. Оттуда частично завозим газ. Но не надо исключать вариант, что зимой не будем импортировать топливо. Хватит собственной добычи и запасов в подземных хранилищах (на 29 октября имеем 21,74 млрд куб. м газа. - ГПУ). Так или иначе ориентир на европейские цены будет. Заниматься благотворительностью не выгодно. Надо собирать средства и думать о следующем отопительном сезоне", - объясняет эксперт.

В ноябре газ для населения подорожал на 14,7% - до 4,899 тыс. грн за тысячу куб. м.

"Газ подорожал из-за сезонности. Так работает рынок. На лето цена падает, зимой - растет. Сэкономить удастся тем, кто в августе-сентябре закупил газ на зиму по летним ценам. Правда домохозяйства совокупно приобрели более 67 миллионов "кубов" топлива. С точки зрения общего потребления, это мизерное количество. Рядовые украинцы не доверяют Нафтогазу. Думаю, что в следующем году покупать газ на зиму за летними ценами будет значительно больше потребителей", - говорит Гончар.

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Украина не покупает газ в России 4 года - с 25 ноября 2015 года.

"Перешли на реверсные поставки из Европы. В ноябре в этом году планируем экспериментально закупить несколько танкеров сжиженного газа через польский терминал Свиноуще. Этот газ будет стоить дороже, чем собственные запасы", - резюмировал эксперт по энергетике.

В августе Нафтогаз предлагал населению покупать газ на зиму заранее по летним ценам. Акция закончилась 25 сентября. Таким образом газ приобрели 55 тыс. семей. Это более 67 млн "кубов" топлива. С 1 ноября купить газ по фиксированной цене 6145,31 грн за тысячу куб. м с налогом на добавленную стоимость, но без стоимости распределения, могут ОСМД с собственными котельными. Акция продлится до 31 марта 2020 года.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
12
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