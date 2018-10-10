Эксперт назвал недочеты системы субсидий в Украине

Субсидию не дадут владельцам квартир площадью более 120 кв м и домов, более 200. Фото: Твоє Місто

Новые критерии назначения субсидий - это издевательство над людьми, рассказал Gazeta.ua директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

"В доход считают денежные переводы из-за границы. Это несправедливо. Был свидетелем ситуации, когда сын из-за рубежа присылал деньги матери для ремонта дома. Она их передавала прорабу. Однако органы социальной защиты посчитали эти средства как доход матери", - отмечает эксперт.

Субсидию в Украине насчитывается по нормам потребления.

"Эти нормы еще можно учесть, если человек пользуется только газовой плитой. Другое дело - отопление. Это может быть кирпичный сельский дом построен в 60-е. А может - современный коттедж. Последний утеплили и строили по новым технологиям. Понятно, что там на отопление идет меньше газа, чем в старом доме. В то же время нормы установлены для всех одинаковы", - говорит Александр Сергиенко.

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Субсидию не дадут владельцам квартир площадью более 120 кв м и домов, более 200.

"Существуют четкие показатели площади, на которые начисляют плату за отопление. На одного человека - более 48 "квадратов". Субсидию дают максимум на 90 "квадратов". Почему украинцев с площадью квартиры 120 "квадратов" лишают возможности получать помощь? Это могут быть пенсионеры, которые в молодости имели доходы побольше. Без субсидии они не смогут оплатить коммунальные услуги", - отмечает эксперт.

В 2019 году бюджет субсидий сократят с 71 до 55 млрд грн. Такую сумму заложили в проект госбюджета на следующий год.