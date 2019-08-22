Эксперт назвал главные проблемы советского жилья

В панельках надо проводить полноценную регуляцию системы теплоснабжения. Фото: Depositphotos

Фонд энергоэффективности будет компенсировать расходы на термомодернизацию жилья для ОСМД. Последние преимущественно создают в новостройках, которые не требуют утепления, рассказал Gazeta.ua директор исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

"Другая ситуация с советскими "хрущевками". Только в Киеве их 2,5 тысячи. 95% жилого фонда не имеет квартирных счетчиков. Тысячи многоэтажек вообще без общедомовых. Закупить новые можно за счет денег жильцов дома. Соответствующий закон в свое время приняла Верховная Рада. В то же время механизма сбора средств в законодательстве нет", - объясняет Сергиенко.

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По его словам, в панельках надо проводить полноценную регуляцию системы теплоснабжения.

"Зимой жители верхних этажей открывают окна через горячий теплоноситель. Нижних - включают электрорадиаторы, так как мерзнут. Если просто утеплить стены, крышу и подвал, то окна будут открывать не только на верхних, но и средних этажах. На нижних - как повезет", - говорит эксперт.

Фонд энергоэффективности будет возмещать 40-50% расходов на утепление и термомодернизацию жилья для ОСМД. Соответствующую программу Наблюдательный совет Фонда утвердил 16 августа. Заявки на участие в ней можно подавать с сентября. Первые 300 получат дополнительный грант в размере 20%.