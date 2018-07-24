Эксперт назвал 3 причины задержки пенсий

Автор: pharma.net.ua Задержки пенсий: Александр Охрименко объяснил, почему прекратили выплаты

Украинские пенсионеры пятый день на нервах. Если еще в понедельник задержку пенсий многие для себя объясняли выходными, то до вторника возмущению уже не было предела.

В Пенсионном фонде сообщили, что пенсии за июль профинансировали на 56,2% месячной потребности и заверили: все идет по плану, пишет "КП в Украине".

Однако экономисты говорят, что это не совсем так. Эксперты напоминают: в украинском Пенсионном фонде дыра - дефицит на 2018 год составляет 149 млрд грн. Если в ПФ не будут доливать деньги из бюджета, пенсий не будет.

"Недавно Минфин разместил облигации на 2 млрд грн. Был уверен, что эти деньги пойдут именно на выплату пенсий. В Украине это стандартная практика, - отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. - Однако этого по каким-то причинам не произошло. В результате в Госказначейства есть долги перед ПФ. Соответственно, в ПФ - перед украинскими пенсионерами.

Причин сложившейся ситуации может быть несколько, считает Охрименко.

"Во-первых, это могут быть реальные финансовые проблемы, о которых нам не говорят, и денег нет физически. Во-вторых, не исключено, что деньги из бюджета решили придержать намеренно, чтобы показать МВФ, что дефицита в ПФ нет. В-третьих, причиной может быть повсеместный бардак - это у нас не такая уж редкость. Например, одно ведомство не договорилось с другим", - объясняет Охрименко.

Также не исключает эксперт и некоторого конфликта между Минфином и Минсоцполитикой.

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Украинцам навязали пенсионную реформу, завуалировано путем поднятия необходимого трудового стажа подняли пенсионный возраст, а теперь выясняется, что денег опять нет.

"Увеличение страхового стажа ни на что сейчас не влияет. Во-первых, качественных изменений в пенсионной системе не произошло. Во-вторых, в Украине миллионы пенсионеров, которым уже сейчас нужно платить пенсии, - говорит эксперт. - В том, что происходит, ничего неожиданного нет. Бюджет в Украине иррациональный, то есть деньги из него тратятся нерационально - начиная от содержания бессмысленных учреждений и заканчивая финансированием бессмысленных проектов. Поэтому путь для выплаты пенсий в Украине всего один - эмиссия гривни".

В предприятии почтовой связи Укрпочта возникли технические задержки выплаты пенсий. Они происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде Украины. В Укрпочте отметили, что подали предложения обновление регулируемых тарифов на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года. Компания готова выполнять свою социальную функцию и доставлять пенсии по себестоимости, но сегодняшний тариф является нерентабельным и приводит к убыточности. Последний раз его просматривали в 2004 году.