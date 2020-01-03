 
Ексклюзивы
1/5
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 36
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1206
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2097
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2160
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 549
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3150
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1026
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1611
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1098
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 792
Фото
Все фото
9
3
13
3
3
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
Показали протокол по газу с Россией
Показали протокол по газу с Россией
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Видео
Все видео
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1188
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1206
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3150
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 792
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1395
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 756
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
пятница, 03 января 2020 21:10

Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го

  Комментировать
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Нацбанк регулярно покупает валюту на межбанке. Фото: fakty.com.ua

В конце декабря 2019-го доллар подорожал до 23,68 грн. За сутки добавил более 40 коп. За день до этого Национальный банк выкупил на межбанке рекордные $700 млн.

Gazeta.ua спросила экспертов, для чего регулятор покупает валюту и влияет на курс доллара в Украине.

Ярослав Жалило, экономист:

"Нацбанк регулярно покупает валюту на межбанке. За счет этих денег пополняет золотовалютные резервы. В конце 2019-го рекордную сумму удалось выкупить из-за большого предложения валюты на рынке. Речь идет о долларах, что зашли в страну после завершения контрактов и денег от заробитчанв, которые приехали на праздники домой", - объясняет Ярослав Жалило.

По его словам, курс валют формирует рынок. Нацбанк может только сглаживать чрезмерное укрепление или обесценивание гривны. В стратегическом формате пополняет резервы. Если на рынке валюты хватает, регулятор пользуется этим и выкупает доллары.

Обменники поднимают курс доллара, чтобы заработать на ажиотаже

"Сегодня обменники поднимают курс доллара, чтобы заработать на ажиотаже. После новогодних праздников он немного подешевеет. Однако возвращение к самым низким показателем декабря 2019-го не будет. Пока для этого на рынке недостаточно валюты", - подытожил экономист.

Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford:

"Предпосылок к стремительному укреплению гривны нет. Последние полгода промышленное производство падает. А правительство ищет виновных в Нацбанке. Говорит, что это связано с укреплением гривны. Чтобы улучшить ситуацию, регулятор будет проводить политику частичного обесценения курса национальной валюты", - говорит Алексей Кущ.

Добавляет, что Украине нужна гривнецентрична политика. Это курсовая модель, которая будет уравновешивать интересы всех экономических агентов - от трудовых мигрантов, экспортеров до украинцев, которые работают дома.

"Во времена фиксированного курса, курсовую политику определяли промышленно-финансовые группы - сырьевые компании, которые были заинтересованы в глубокой девальвации гривны. За счет этого во время кризиса, олигархам удалось компенсировать потерю рентабельности из-за падения мировых цен на сырье. Такое обесценивание гривни было не в пользу простых украинцев. Сейчас на политику НБУ влияют группы инвестиционных банкиров, которые заинтересованы в максимальном укреплении курса, потому что получают доходность в гривне. Так, нерезидент, который в начале 2019-го завез доллары в Украину, продал их по курсу 28 гривен и купил государственные облигации, заработал 20% в гривне. За счет того, что курс окреп, он получил еще 20% в виде курсовой разницы. Через искусственный рост курса теряют заробитчане и их семьи. Также те, кто держит сбережения в долларах или евро. За них можно купить меньше, чем раньше. Поэтому надо переходить на гривнецентричную курсовую модель", - говорит Кущ.

Добавляет, что курс доллара может опуститься на 1-1,5 грн, если Минфин объявит об очередной продаже государственных облигаций.

В прошлом году гривна стала едва ли не единственной валютой в мире, которая окрепла к доллару

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На праздники обменники подняли курс доллара

Алексей Лупоносов, финансовый аналитик:

"В прошлом году гривна стала едва ли не единственной валютой в мире, которая окрепла к доллару. Поэтому Украина потеряла бюджетные средства и экспортные возможности. С другой стороны, сейчас действительно лучшее время покупать валюту. Однако не у всех есть такая возможность", - говорит Алексей Лупоносов .

По его словам, на курс влияет исключительно спекулятивный капитал.

"Нерезиденты завозят валюту в страну, меняют ее. За гривны покупают государственные облигации. Украина сделала заимствования на несколько лет вперед. Когда иностранцы начнут продавать долговые бумаги, доллар стремительно подорожает. Таким образом, в долгосрочной перспективе курс "американца" однозначно вырастет. В краткосрочной - значительных колебаний в первый месяц 2020-го не будет. Не надо забывать и то, что в январе много выходных", - объясняет аналитик.

В прошлом году Национальный банк выкупил на рынке $7,9 млрд. Это больше всего за последние 14 лет. Предыдущий раз регулятор установил рекорд в 2005 году. Тогда выкупил $10,5 млрд.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Виктор Колотов умер после охоты

В Москве взялись за греко-католиков

Военную продали врагам

Самое читаемое
В бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
В бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 36261
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти &quot;Гудвина&quot;
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти "Гудвина" Просмотров: 27766
Тесная ванна: 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 1 Просмотров: 21771
Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й
Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й
12
 Просмотров: 19021
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
6
 Просмотров: 12645
Экономика
Не более 10 тыс. га в одни руки: узаконивание рынка земли приближается к голосованию
Не более 10 тыс. га в одни руки: узаконивание рынка земли приближается к голосованию Просмотров: 333
Украинцам пообещали "вторую" пенсию
Украинцам пообещали "вторую" пенсию Просмотров: 3159
Гуцульская брынза и херсонский арбуз – в Украине заработал закон о защите географических брендов
Гуцульская брынза и херсонский арбуз – в Украине заработал закон о защите географических брендов Просмотров: 117
Украина не выполнила плана приватизации
Украина не выполнила плана приватизации Просмотров: 225
На праздники обменники подняли курс доллара
На праздники обменники подняли курс доллара Просмотров: 2349
Больше всего комментируют
7
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
7
Порошенко поразил фото с женой в стиле голливудского кино
6
Россияне заявили, что роздали жителям Донбасса почти почти 200 тысяч паспортов РФ
3
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно
3
Водитель троллейбуса избил двоих пассажиров
Голосов: 22821
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua