Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го

Нацбанк регулярно покупает валюту на межбанке. Фото: fakty.com.ua

В конце декабря 2019-го доллар подорожал до 23,68 грн. За сутки добавил более 40 коп. За день до этого Национальный банк выкупил на межбанке рекордные $700 млн.

Gazeta.ua спросила экспертов, для чего регулятор покупает валюту и влияет на курс доллара в Украине.

Ярослав Жалило, экономист:

"Нацбанк регулярно покупает валюту на межбанке. За счет этих денег пополняет золотовалютные резервы. В конце 2019-го рекордную сумму удалось выкупить из-за большого предложения валюты на рынке. Речь идет о долларах, что зашли в страну после завершения контрактов и денег от заробитчанв, которые приехали на праздники домой", - объясняет Ярослав Жалило.

По его словам, курс валют формирует рынок. Нацбанк может только сглаживать чрезмерное укрепление или обесценивание гривны. В стратегическом формате пополняет резервы. Если на рынке валюты хватает, регулятор пользуется этим и выкупает доллары.

Обменники поднимают курс доллара, чтобы заработать на ажиотаже

"Сегодня обменники поднимают курс доллара, чтобы заработать на ажиотаже. После новогодних праздников он немного подешевеет. Однако возвращение к самым низким показателем декабря 2019-го не будет. Пока для этого на рынке недостаточно валюты", - подытожил экономист.

Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford:

"Предпосылок к стремительному укреплению гривны нет. Последние полгода промышленное производство падает. А правительство ищет виновных в Нацбанке. Говорит, что это связано с укреплением гривны. Чтобы улучшить ситуацию, регулятор будет проводить политику частичного обесценения курса национальной валюты", - говорит Алексей Кущ.

Добавляет, что Украине нужна гривнецентрична политика. Это курсовая модель, которая будет уравновешивать интересы всех экономических агентов - от трудовых мигрантов, экспортеров до украинцев, которые работают дома.

"Во времена фиксированного курса, курсовую политику определяли промышленно-финансовые группы - сырьевые компании, которые были заинтересованы в глубокой девальвации гривны. За счет этого во время кризиса, олигархам удалось компенсировать потерю рентабельности из-за падения мировых цен на сырье. Такое обесценивание гривни было не в пользу простых украинцев. Сейчас на политику НБУ влияют группы инвестиционных банкиров, которые заинтересованы в максимальном укреплении курса, потому что получают доходность в гривне. Так, нерезидент, который в начале 2019-го завез доллары в Украину, продал их по курсу 28 гривен и купил государственные облигации, заработал 20% в гривне. За счет того, что курс окреп, он получил еще 20% в виде курсовой разницы. Через искусственный рост курса теряют заробитчане и их семьи. Также те, кто держит сбережения в долларах или евро. За них можно купить меньше, чем раньше. Поэтому надо переходить на гривнецентричную курсовую модель", - говорит Кущ.

Добавляет, что курс доллара может опуститься на 1-1,5 грн, если Минфин объявит об очередной продаже государственных облигаций.

В прошлом году гривна стала едва ли не единственной валютой в мире, которая окрепла к доллару

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Алексей Лупоносов, финансовый аналитик:

"В прошлом году гривна стала едва ли не единственной валютой в мире, которая окрепла к доллару. Поэтому Украина потеряла бюджетные средства и экспортные возможности. С другой стороны, сейчас действительно лучшее время покупать валюту. Однако не у всех есть такая возможность", - говорит Алексей Лупоносов .

По его словам, на курс влияет исключительно спекулятивный капитал.

"Нерезиденты завозят валюту в страну, меняют ее. За гривны покупают государственные облигации. Украина сделала заимствования на несколько лет вперед. Когда иностранцы начнут продавать долговые бумаги, доллар стремительно подорожает. Таким образом, в долгосрочной перспективе курс "американца" однозначно вырастет. В краткосрочной - значительных колебаний в первый месяц 2020-го не будет. Не надо забывать и то, что в январе много выходных", - объясняет аналитик.

В прошлом году Национальный банк выкупил на рынке $7,9 млрд. Это больше всего за последние 14 лет. Предыдущий раз регулятор установил рекорд в 2005 году. Тогда выкупил $10,5 млрд.