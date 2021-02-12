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пятница, 12 февраля 2021 07:56

Экономист, предсказавший мировой финансовый кризис, сделал прогноз о Bitcoin

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Экономист, предсказавший мировой финансовый кризис, сделал прогноз о Bitcoin
Твердження, що Bitcoin-це "цифрове золото" лише підживлюють бульбашку на ринку криптовалют. Фото: pixabay.com

Экономист, предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года, заявил, что ценность Bitcoin равна нулю. Если бы к тем, кто майнит криптовалюту применялись общие налоги, цена была бы отрицательной.

Утверждение, что Bitcoin – это "цифровое золото" лишь подпитывают пузырь на рынке криптовалют, написал Нуриэль Рубини в своей колонке для Financial Times. Американец уверен, что этот пузырь снова лопнет, как это уже произошло до 2017 года.

Рубини заявил, что Bitcoin и другие токены не являются расчетной единицей или платежным средством, а потому называть их валютой некорректно.

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Главный инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Гартнетт назвал Bitcoin "худшим из пузырей". Стратег предупредил, что рост цены валюты может быть следствием спекулятивной мании.

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