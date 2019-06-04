Экономист объяснила причину оттока инвесторов из Украины

Прирост инвестиций снизился в 20 раз. Фото: agravery.com

Иностранные компании отложили реализацию своих инвестпроектов в Украине до завершения выборов.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказала экономист и председатель Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив.

"Многие инвесторы осторожно относились к 2019-му в Украине - году двух выборов. Украина относится к развивающимся экономикам, где смена власти влияет и на реформы, и на регулирование секторов. Поэтому многие компании отложили реализацию проектов на конец года, или на 2020-й. В первую очередь это касается секторов, связанных с государственным регулированием или приватизацией.

В 2014 году это было связано с аннексией Крыма, вооруженным конфликтом на Донбассе, низким уровнем внутреннего валового продукта, девальвацией гривны. Был ряд рисков по безопасности. Многие руководители иностранных структур боялись приезжать в Украину. Не было речи о новых проектах. Большинство компаний думали, как выйти с украинского рынка.

В последующие годы видим рост прямых иностранных инвестиций - 3 миллиарда долларов в 2015-м и 3,2 миллиарда долларов в 2016-м. Львиная доля этих средств пришла в финансовый и банковский сектора. И только 30% - инвестиции в реальный сектор.

В 2017-2018 годах цифры несколько уменьшились. Но уже 70 процентов пришли в реальный сектор, а это новые производства и рабочие места. Нам удалось прекратить отток.

Эти цифры в несколько раз ниже инвестиций, скажем, в Польшу. Но уже есть задел на последующие годы. Ведь рост ВВП, стабильность валюты, банковской системы, отсутствие обострений в области безопасности части, плюс - секторальные реформы, которые позволили инвесторам рассматривать Украину как одну из топ-5 стран для инвестиций в регионе", - сказала Ковалив.

За три месяца 2019 года прирост прямых инвестиций составил $45,5 млн. За этот же период в прошлом году - более $1,1млрд.

Полный текст интервью с главой Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлией Ковалив читайте в выпуске журнала "Країна" от 4 июня.