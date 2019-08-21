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среда, 21 августа 2019 21:10

Экономист объяснил, на каких депозитам можно заработать

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Экономист объяснил, на каких депозитам можно заработать
Гривневые депозиты банки предлагают под 14-15% годовых. Фото: Depositphotos

Населения в банках хранит 527 млрд грн. Из них 204 млрд - это депозиты до востребования. Во время кризиса эти деньги первыми выйдут из банковской системы, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"327 миллиардов гривен украинцы хранят в государственных банках. Предпочтение отдают краткосрочным депозитам. Самые популярные - вклады до шести месяцев в гривне под 14-15% годовых. За полгода гривна обесценивается не более, чем на 5%. То есть вклад все равно остается прибыльным", - объясняет экономист.

Он добавляет, что национальная валюта укрепляется. Поэтому гривневый депозит приносит не только процентных доход, но и курсовой, если деньги перевести в доллары.

"На гривневых инструментах можно заработать приличные деньги. Этим пользуются банки: вкладывают средства в облигации внутреннего государственного займа, покупают депозитные сертификаты НБУ. На первичном рынке зарабатывают 16-20% годовых. На вторичном - от 25. Поэтому совершенно обоснованно предлагают украинцам хранить деньги под 13-15% годовых. Кроме того, гривна надо для кредитования населения и бизнеса", - говорит Алексей Кущ.

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По его словам, доходность гривневых депозитов может вырасти еще на 1%.

"Кредитование в валюте находится на низком уровне. Кроме того, в условиях укрепления гривни, финансовая подушка из долларов и евро - убыточна для банков. Поскольку валютные ресурсы особо не надо, то и доходность таких депозитов падает", - заключает эксперт.

В июле банки повысили ставки по гривневым депозитам. Деньги на срок от месяца до шести предлагают хранить под 10-14% годовых. Вклады на год берут под 14,69%. Доходность валютных депозитов упала. Ставки не превышают 3% годовых.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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