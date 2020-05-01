Экономика Украины обрушится за пару месяцев

Карантинные мероприятия и сокращения глобального спроса приведут к такому снижению уровня ВВП. Фото: НБУ

ВВП Украины во втором квартале 2020 снизится на 11%.

Карантинные мероприятия и сокращения глобального спроса приведут к такому снижению уровня ВВП, прогнозируют в Национальном банке Украины.

"Карантинные мероприятия уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. Влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г)", - говорится в инфляционной отчете Национального банка.

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Однако после снятия основных ограничений как в Украине, так и в мире, ожидается в конце второго квартала экономика начнет восстанавливаться V-образно, по прогнозам того же НБУ. По мнению регулятора, быстрому восстановлению экономики будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политика.

В общем, в результате карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы, прогнозируют в Нацбанке.

В Нацбанке заявили, что средний чек перевода через терминалы в Украине составляет 832 грн. Это в шесть раз меньше, чем новый лимит в 5 тыс. Грн. Иными словами, большинство операций по пополнению наличными через ПТКС - небольшие. И установление ограничения в сумме 5 тыс. Грн не создает существенных неудобств.