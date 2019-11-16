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суббота, 16 ноября 2019 12:23

"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020

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&quot;Экономического рывка не будет&quot; - эксперт о бюджете-2020
Экономика в следующем году будет немного расти, говорит Виктор Таран.

Государственный бюджет-2020 - это бюджет жесткой экономии.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Таран.

"В следующем году должны отдать $15 млрд внешнего долга. А в бюджете на все $43 млрд. То есть надо будет отдать каждую третью заработанную гривну.

В условиях, когда МВФ не подписал с нами новый документ, правительство Гончарука сделало бюджет жесткой экономии. Через полгода могут его пересмотреть.

Есть положительная новость. Денег хватит на всех. Правда это будет необходимый минимум. Экономического рывка не будет. Экономика будет немного расти, мы никуда от этого не денемся. Но это не то, на что надеялись избиратели Зеленского, когда думали, что закончится эпоха бедности и наступит эпоха счастья.

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Смета в общих цифрах осталась такой же, как и нынешняя. Все увеличения, в частности социальных расходов, происходят на уровне индексаций. Когда зарплату бюджетникам поднимают не сколько надо, а с уровнем инфляции. Программу в поддержку фермерства почему-то убрали. Накануне земельной реформы - это нонсенс.

Впервые бюджет приняли так быстро. Но если посмотреть на суть, то это действительно трагедия украинского парламентаризма. Парламент перестал быть политическим субъектом и выполнять свою самую главную функцию - контролировать исполнительную власть. Депутатов не интересует, куда власть собирается перераспределять наши средства. Они принимают все подряд в режиме безумного принтера.

Едва ли не впервые депутаты спорили с Кабмином не за стратегические программы, каким должно быть финансирование отраслей, а кому достанутся субвенции на округа. Их уменьшили до 2 миллиардов. Это деньги для тех мажоритарщиков, кто будет возмущаться и от которых потребуются голоса. Например, группа "За будущее". Им же надо с чем-то идти к избирателю. А не голосуешь как надо - ничего не будешь иметь. Офис президента уже наметил перезапуск парламента по пропорциональной системе. Их уже не интересуют округа. Мажоритарщикам-"слугам" скажут "голосуйте, как надо, и вы гарантированно попадете в список", - говорит Виктор Таран.

14 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом государственный бюджет на 2020 год. "За" проголосовали 280 нардепов.

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Дата
16
ноября

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