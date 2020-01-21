Экономический паспорт украинца: нашли способ сдержать трудовую миграцию за границу

Экономический паспорт будет личным счетом украинцев, родившихся после 1 января 2021 года, которые будут жить на территории Украины 18 лет. Фото: Слово і Діло

В Украине хотят создать экономический паспорт гражданина. В Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.

Таким образом на законодательном уровне планируют урегулировать вопрос повышения экономического уровня жизни украинцев. Планируют создать "Фонд будущего". Это поможет сдержать трудовую миграцию за границу, говорится в пояснительной записке.

Чтобы повысить уровень жизни населения, на личные счета граждан будут отчислять 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины.

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Так экономический паспорт будет личным счетом украинцев, родившихся после 1 января 2021 года, которые будут жить на территории Украины 18 лет. Такая система действует в Объединенных Арабских Эмиратах.

Финучреждение "Фонд будущего" будет отвечать за накопление и хранение ежегодных отчислений на личных счетах граждан. Заниматься выплатой накопленных средств.

Чаще всего украинцы ищут работу в Польше, России и Чехии. Граждане едут работать за границу из-за низкой заработной платы дома. За рубежом хотят получать не меньше $1 тыс.