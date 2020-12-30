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Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году

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Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
Экономика будет падать, вырастет безработица, ускорится инфляция. Фото: unsplash

В следующем году будут расти цены на природный газ, тарифы на тепло, горячую и холодную воду. Экономический потенциал страны сократится. Будет происходить инфраструктурная деградация несмотря на "Большую стройку" дорог, потому что остальная инфраструктура - энергетическая, транспортная - придет в упадок. Будет расти трудовая миграция, рассказал Gazeta.ua экономист Алексей Кущ.

"Положительные явления произойдут на индивидуальном уровне. Кто-то из украинцев откроет успешный бизнес, кто-то поедет за границу, кто получит грант на обучение или научную разработку. Но это будут единичные и несистемные явления. На макроуровне ожидать серьезного экономического движения не можем, потому что нет экономической модели развития. А если ее нет, ты не знаешь в каком направлении двигаться", - отметил эксперт.

По его мнению, одна из ключевых реформ, в которой нуждается Украина - демонополизация. Второй необходимой реформой экономист называет большой фискальный маневр. То есть уменьшение налогов на труд и увеличение налогов на капитал, активы.

"Плательщиками должны стать крупные компании, а не простые украинцы, которые тянут на себе бюджет через уплату того же НДС. Фискальная революция должна полностью перевернуть эту модель в сторону человека. Нужно ввести экспортные пошлины на сырье и за их счет сформировать национальный резервный фонд. Эти средства будут способствовать структурной перестройке экономики", - добавляет эксперт.

Третья реформа - запуск модели экономического роста. Речь идет о разработке концепции большого скачка для украинской экономики. Она поможет повторить путь стран, которые в свое время вышли на качественно новый уровень. Среди таких эксперт называет Китай, Южную Корею, Польшу, Турцию.

"Чтобы запустить процессы, нужно до 5 лет. Чтобы дало мощные результаты - до 10 лет. Шансов на то, что это сделают в ближайшее время нет", - резюмировал эксперт.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский говорит, что в следующем году экономический кризис обострится.

"Экономика будет падать, вырастет безработица, ускорится инфляция. Принятый бюджет на 2021 год предусматривает сокращение субсидий. Будет расти дефицит Пенсионного фонда, что может поставить под угрозу выплату пенсий. Заложенные в бюджете расходы на медицину недостаточны. Это приведет к дальнейшей деградации отрасли. Тарифы будут расти, что снизит уровень жизни граждан. У власти возникнут проблемы с привлечением кредитов для возвращения долгов и финансирования дефицита госбюджета. Продлится девальвация гривны. Будет расти угроза дефолта", - прогнозирует эксперт.

По его мнению, Украина нуждается в радикальном изменении экономического курса. В частности, в восстановлении промышленности за счет модернизации государственного сектора и увеличении инвестиций. Среди необходимых мер со стороны государства называет: защиту отечественного производителя, снижение кредитных ставок и переориентацию банковской системы на финансирование реального сектора экономики.

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, поскольку размер помощи будет увеличен, сообщили в Минсоцполитики.

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