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понедельник, 14 февраля 2022 12:55

Экономических причин для девальвации гривни нет - Ассоциация украинских банков

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Экономических причин для девальвации гривни нет - Ассоциация украинских банков
Галина Хейло: "Сегодня курс валют в Украине – величина политическая"

Как сообщала Gazeta.ua, курс гривни после непродолжительного укрепления продолжил падение по основным валютам. Прокомментировать ситуацию наш корреспондент попросил вице-президента Ассоциации украинских банков, президента Украинской ассоциации платежных систем Галину Хейло.

"Сегодня курс валют в Украине - величина политическая. До недавнего времени на него влияли, прежде всего, экономические факторы, например, выплаты по кредитам МВФ (валюта закупается государством в больших количествах, а потому курс растет). Или экспортная выручка, которая в зависимости от цен на внешних рынках сильнее или слабее укрепляла национальную валюту.

Но сегодня экономические факторы не имеют значения и практически никак не влияют на курс. Более того – никаких экономических причин для девальвации гривни нет", – убеждена эксперт.

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Галина Хейло подчеркнула, что только политическая составляющая – а именно эскалация напряжения на границах Украины, и как следствие, панические настроения, вынуждают курс доллара расти. И он не будет снижаться до тех пор, пока не будет снижение эскалации.


В понедельник на наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,20 – 28,94 гривны. Евро покупают за 31,97 гривны, продают за 32,90 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,42 – 28,90 гривны, евро – 32,25 – 33,04 гривны.

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