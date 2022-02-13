Гривна после выходных сдала позиции – курс валют на понедельник

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 14 февраля, на уровне 28,03 грн/долл.
В пятницу гривна подешевела на 15 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на понедельний установлен на уровне 31,98 грн/евро, то есть гривна подорожала на 10 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в пятницу котировки гривны к доллару установились на уровне 28,04-28,06, к евро - на уровне 31,95-31,96, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,0738
|37,20 / 38,20
|37,65 / 38,10
|злотый
|7,0737
|6,92 / 7,07
|6,97 / 7,10
|10 российских рублей
|3,7284
|3,40 / 3,77
|3,61 / 3,70
|швейцарский франк
|30,2831
|29,30 / 30,50
|30,20 / 30,85
На 11 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,88 грн/долл., евро – 31,88 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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