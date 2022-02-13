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понедельник, 14 февраля 2022 07:10

Гривна после выходных сдала позиции – курс валют на понедельник

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Гривна после выходных сдала позиции – курс валют на понедельник
В пятницу на межбанке котировки гривны к доллару установились на уровне 28,04-28,06. Фото: pixaby.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 14 февраля, на уровне 28,03 грн/долл.

В пятницу гривна подешевела на 15 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на понедельний установлен на уровне 31,98 грн/евро, то есть гривна подорожала на 10 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в пятницу котировки гривны к доллару установились на уровне 28,04-28,06, к евро - на уровне 31,95-31,96, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ

средний курс в банках

покупка/ продажа

черный рынок

покупка/ продажа
фунт стерлингов 38,0738 37,20 / 38,20 37,65 / 38,10
злотый 7,0737 6,92 / 7,07 6,97 / 7,10
10 российских рублей 3,7284 3,40 / 3,77 3,61 / 3,70
швейцарский франк 30,2831 29,30 / 30,50 30,20 / 30,85

На 11 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,88 грн/долл., евро – 31,88 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.

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