Дубинский передумал облагать налогом обмен валюты

Дубинский отменил свой законопроект. Фото: bigmir) net

Законопроект о введении сбора с наличных операций обмена валют отозвали.

Это сделал его автор - нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Об отзыве написал в Facebook.

"Я провел опрос среди своих подписчиков (часть из которых являются нашими избирателями) по поводу введения 1% сбора при покупке наличной валюты."Нет, не поддерживаю - 79%, "да, поддерживаю" - 21%. 10756 голосов.

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В результате опроса отзываю соответствующий законопроект 2208 ", - написал он.

В Украине хотят ввести сбор с наличных операций обмена валют. Предлагают установить его на уровне 1% от валютной операции. В Верховной Раде соответствующий законопроект зарегистрировал депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Деньги предлагает направить на развитие спорта, говорится на сайте парламента.