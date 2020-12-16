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среда, 16 декабря 2020 15:42

ДТЭК Ахметова влиял на назначение во власти - НАБУ перехватило разговор

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В рамках дела "Роттердам+" НАБУ опубликовало фрагмент перехваченного в марте-апреле разговора топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидатке на пост главы Минэнерго. Впоследствии на должность в.и.о. назначили Ольгу Буславец.

Об этом говорится в презентации НАБУ по делу "Роттердам+" от 15 декабря.

Автор: НАБУ
 

Автор: НАБУ
 

Топ-менеджер говорит, что "нужен кто-то, кто сможет консолидировать все это: потоки и разных людей в секторе".

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Кабмин на внеочередном заседании в апреле освободил от должности и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на должность Буславец. Буславец - бывший директор Минэкоэнерго, которую считают близкой к ДТЭК Рината Ахметова.

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