"Доступные кредиты 5-7-9%": выплаты достигли почти 16 млрд грн

От старта программы было выдано 6 864 кредитов. Фото: pexels.com

За последнюю неделю банки-участники программы "Доступные кредиты 5-7-9%" подписали 265 договоров на сумму 568 млн грн. В общем, от старта программы было выдано 6864 кредитов на общую сумму 15,9 млрд грн.

Из общей суммы более 10,5 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов, 3 млрд грн - предприниматели получили на капитальные инвестиции, 2,4 млрд грн - как антикризисные кредиты под 3%, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Из 568 млн грн кредитов, выданных за последнюю неделю, 174 млн - сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 80 млн грн - выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. Антикризисные кредиты под 3% составляют 308 млн грн.

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Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства - их доля составляет 55%. 17% - торговля и производства, 15% - промышленной переработки. По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.

2021 года учетная ставка может повыситься до 6,5% - 7,5%.