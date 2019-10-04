Дорогой борщ: что в Украине влияет на стоимость овощей

В Украине на прилавках магазинов много испорченных овощей. Фермер теряет ответственность сразу как сдает товар и получает деньги за него. Фото: pexels.com

В этом сезоне овощи борщевого набора стоят дешевле, чем год назад. Исключение - картофель. Цена самая большая за 10 лет - 12-13 грн/кг. В то же время с начала октября картофель начал дешеветь, рассказывает Gazeta.ua эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

"Фермеры помнят лук по 30 гривен за килограмм и пытаются заложить как можно больше картофеля на хранение. Население также не забыло о ценовых рекордах в прошлом году, поэтому хочет закупить достаточно картофеля на зиму. Таким образом у нас спрос больше, чем реальное предложение. Имеем дефицит", - объясняет эксперт.

Фермеры активно распродают продукцию, если в стране прогнозируют хороший урожай. Тогда цены на рынке падают, добавляет она.

"Хозяйства не спешат продавать овощи из-за информации о возможном неурожае. Сейчас это видим на примере картофеля. Однако точных данных и расчетов об урожае, объемах в хранилищах нет. В прошлом году, когда начала расти цена на лук, все ждали, что она вот-вот упадет . Этого не произошло, потому что оказалось, что урожай действительно плохой. В Украине 80% всех овощей продают за наличные. Этот объём не расписан по сезону. Фермеры ждут выгодную цену", - говорит Татьяна Гетьман.

Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что цены растут, когда фермеры ждут и не выбрасывают продукцию на рынок.

"Когда хозяйства понимают, что цена высокая, начинают распродавать запасы овощей. Это обрушивает рынок. Поэтому цена может упасть ниже уровня себестоимости", - объясняет Дорошенко.

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Советует делать расчеты рынка и доносить прогнозы к производителям.

"Последние годы не можем спрогнозировать, когда отдельные овощи будут дешеветь или наоборот расти в цене. Раньше на это влиял традиционный фактор - сезонность. Поскольку выращиваем значительно больше продукции, чем потребляем, понимали, что в мае цена будет наибольшей, в августе, когда собирают урожай овощей - самая низкая. За последние 5 лет увидели, что овощи могут ощутимо подорожать уже в октябре. В декабре-январе их стоимость падает. Были годы, когда цена с августа стояла на месте, в январе безумно росла. Это происходило в течение нескольких месяцев. Далее на рынок завозили овощи из-за рубежа и цены обрушивались", - говорит Алексей Дорошенко.

По словам Татьяны Гетьман, в Украине на прилавках магазинов много испорченных овощей. Фермер теряет ответственность сразу как сдает товар и получает деньги за него. В Европе контролирует его качество до момента покупки потребителем.

В Украине с сентября 2018-го по сентябрь 2019-го больше всего подорожало куриное филе - на 16% до 110,3 грн/кг, посчитала Ассоциация поставщиков торговых сетей. На 14% выросла мороженая рыба - 80,1 грн/кг. На 12% стала менее доступна вареная колбаса - 98,2 грн/кг. Сало поднялось на 8% - до 80,5 грн/кг. Свинина и говядина прибавили 5-7%. Мясо продавали по 124,5 и 134,5 грн/кг соответственно. На 14% до 41,6 грн за 200 г подорожало сливочное масло.