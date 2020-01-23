Домохозяйкам будут назначать социальную помощь

Социальные выплаты в Украине будут предоставлять по новой схеме, а размер пособия изменятфото: torange.biz

Социальные выплаты в Украине будут предоставлять по новой схеме, а размер пособия изменят.

В частности, вводится категория неработающие трудоспособные лица из числа членов малообеспеченной семьи.

Это могут быть безработные выпускники вузов, домохозяйки, люди предпенсионного возраста, которым часто бывает трудно найти работу и другие лица, которые по рекомендации центра занятости хотели бы заняться предпринимательством. Главное условие - они должны состоять на учете в центре занятости.

Вопрос предоставления выплат неработающим трудоспособным лицам будет решаться представителями госадминистраций. Они должны посетить семью и составить Акт обследования материально-бытовых условий: осмотреть условия, в которых проживает семья. Порядок проведения проверки имущественного состояния должно согласовать правительство.

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Рассчитывать на выплаты из бюджета, которые не надо возвращать, такие люди не должны. Размер соцвыплат определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. Так, всего предусмотрено 2 форматы выплат: государственная соцпомощь для малообеспеченных семей, которая равна разнице размера между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом, а также беспроцентная возвратная финансовая помощь неработающего члена малоимущей семьи для занятия бизнесом. В последнем случае средства назначаются исключительно по рекомендации службы занятости. Деньги нужно будет вернуть государству частями, причем в любом случае, даже если предпринимательства ничего путного не получится и бизнес прогорит.

Одиноким лицам, которые достигли 80-летнего возраста, соцпомощь будут предоставлять по заключению врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода. Размер такой помощи составит 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Увеличат помощь детям сиротам. В новом законопроекте предлагается 2,5 прожиточных минимума (5255 гривен). Для ребенка с инвалидностью под опекой или попечительством выплаты составят 3,5 прожиткової "минималки" (7357 гривен). Общий максимальный размер госпомощи - как и раньше с учетом увеличения ее размера и не может превышать прожиточного минимума для семьи.