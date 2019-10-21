Доллар закрепился на новой отметке

Доллар подешевел на 6 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 22 октября установил курс доллара на уровне 24,97 грн. Это на 6 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 1 коп. Стоит 27,90 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,94 грн. Продают по 24,92 грн.

За евро предлагают 27,58 грн. Продают по 27,71 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.