Доллар закрепился на новой отметке

Доллар подешевел на 16 коп. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 9 октября установил курс доллара на уровне 24,70 грн. Это на 16 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 19 коп. Стоит 27,14 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,05 грн. Продают по 25,08 грн.

За евро предлагают 27,36 грн. Продают по 27,49 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.