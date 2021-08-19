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пятница, 20 августа 2021 07:10

Доллар закрепился на новой отметке

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Доллар закрепился на новой отметке
Нацбанк не изменил курса доллара. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 20 августа установил курс доллара на уровне 26,65 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 7 коп. Стоит 31,17 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,60 грн. Продают по 26,79 грн.

За евро предлагают 30,98 грн. Продают по 31,33 грн.

Российский рубль покупают по 33 коп. Продают по 37.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
20
августа

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