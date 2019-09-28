Доллар упал почти до 24 гривен

Доллар пробил очередное дно. Фото Рейтер

На понедельник, 30 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

1 доллар США 24,19 грн 24,08 грн - 0,11

Таким образом, по сравнению со значениями 27 сентября курс доллара опустился на 11 копеек после первого и пока единственного повышения за последние 11 дней.

Стоимость "бакса" находится на минимуме за три года и восемь месяцев. Курс вплотную приблизился к психологической отметке в 24 гривни, ниже которой не опускался с 15 января 2016 года.

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За неделю – с 23 по 30 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 54 копейки.