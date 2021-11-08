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Доллар упал до уровня марта прошлого года

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Доллар упал до уровня марта прошлого года
Евро стоит 30,20 грн. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 9 ноября установил курс доллара на уровне 26,08 грн. Курс снизился на 2 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подорожал на 11 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,20 грн.

Курс российского рубля 36 коп.

Польский злотый стоит 6,57 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,15 грн. Продают по 26,25 грн.

За евро предлагают 30,05 грн. Продают по 30,25 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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