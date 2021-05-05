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четверг, 06 мая 2021 07:10

Доллар удивил стабильностью

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Доллар удивил стабильностью
Нацбанк не изменил курса доллара. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 6 мая установил курс доллара на уровне 27,73 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 23 коп. Стоит 33,28 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,66 грн. Продают по 27,72 грн.

За евро предлагают 33,12 грн. Продают по 33,23 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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