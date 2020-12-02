Доллар стремительно подешевел

Доллар подешевел на 12 копеек. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 3 декабря установил курс доллара на уровне 28,44 грн. Это на 12 копеек меньше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 10 коп. Стоит 34,32 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,36 грн. Продают по 28,56 грн.

За евро предлагают 33,93 грн. Продают по 34,49 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.