Доллар стоит дешевле всего за два месяца

Доллар подешевел на 8 коп. Фото: uznews.uz

Национальный банк Украины на 11 октября установил курс доллара на уровне 28 грн. Это на 8 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 9 коп. Стоит 32,20 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,04 грн, продают по 28,09 грн.

За евро предлагают 32,30 грн. Продают по 32,37 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

С начала октября гривна стабилизировалась в курсах валют. Правда, это будет продолжаться недолго. Активное обесценивания гривны начнется в декабре. Тяжелыми месяцами для гривны станут январь и февраль 2019-го.