Доллар стоит больше 28 гривен

 
Ексклюзивы
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 828
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 396
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 90
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 630
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 441
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1278
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4149
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 342
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 837
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 630
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2952
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 783
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 396
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
среда, 14 апреля 2021 07:10

Доллар стоит больше 28 гривен

  Комментировать
Доллар стоит больше 28 гривен
Доллар подорожал на 9 коп, евро - на 4. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 14 апреля установил курс доллара на уровне 28,02 грн. Это на 9 коп больше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 4 коп. Стоит 33,32 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как изменится курс доллара - прогноз аналитика

В обменниках доллар покупают по 27,94 грн. Продают по 28,07 грн.

За евро предлагают 33,18 грн. Продают по 33,39 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп, продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доллар стоит больше 28 гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
апреля

Американцы усилили 2600 вьетнамских сирот

Самое читаемое
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 11259
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 8802
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето Просмотров: 5220
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+)
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+) Просмотров: 4752
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
 Просмотров: 4149
Экономика
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
 Просмотров: 837
Нардепы не поддержали постановления о снижении тарифов на энергоносители
Нардепы не поддержали постановления о снижении тарифов на энергоносители Просмотров: 477
Советник Зеленского надеется, что пересмотр программы МВФ состоится до июля
Советник Зеленского надеется, что пересмотр программы МВФ состоится до июля Просмотров: 45
Спецпропусков на транспорт не хватает. Бизнес призывает к цифровизации
Спецпропусков на транспорт не хватает. Бизнес призывает к цифровизации Просмотров: 126
Как изменятся цены на продукты - прогноз Минэкономики
Как изменятся цены на продукты - прогноз Минэкономики Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
3
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
2
РФ обвиняют в причастности к похищению экс-судьи Чауса
Голосов: 26373
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть