Доллар стоит больше 28 гривен

Доллар подорожал на 9 коп, евро - на 4. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 14 апреля установил курс доллара на уровне 28,02 грн. Это на 9 коп больше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 4 коп. Стоит 33,32 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,94 грн. Продают по 28,07 грн.

За евро предлагают 33,18 грн. Продают по 33,39 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп, продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.