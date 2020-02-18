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среда, 19 февраля 2020 07:10

Доллар стабилен третий день подряд: курс на 19 февраля

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Доллар стабилен третий день подряд: курс на 19 февраля
Доллар не изменился в курсах Нацбанка. Фото: Укрінформ

Национальный банк Украины на 19 февраля установил курс доллара на уровне 24,44 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 7 коп. Стоит 26,42 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,35 грн. Продают по 24,40 грн.

За евро предлагают 26,45 грн. Продают по 26,55 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.

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Дата
19
февраля

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